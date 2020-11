Vendas para o Poder Público será tema de curso gratuito

“Aprenda a Vender para o Poder Público” é o curso gratuito que começa a ser ministrado no próximo dia 16 para colaboradores ligados a empresas comerciais (de bens, serviços e turismo), microempreendedores individuais (MEI’s) e micro empresas e empresas de pequeno porte. As vagas são limitadas e o cursos será ministrado à distância (EaD).

A frente da realização do treinamento – com duração total de 15 horas – estão a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio), Senac, Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindicam), a Câmara de Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg) e o Sebrae. A iniciativa conta ainda com o apoio da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas (Fampepar) e do Fórum Permanente das Microempresas e empresas de Pequenos Porte do Estado do Paraná (Fopeme).

O poder público normalmente é o responsável pelo maior volume de compras de produtos, equipamentos e serviços nos municípios, sobretudo nos de pequeno e médio porte. Porém, a grande maioria das empresas não costuma acompanhar ou apresentar propostas nas licitações realizadas pelos órgãos públicos, abrindo mão de um mercado que movimenta grande volume de recursos todos os anos.

Levantamentos realizados por entidades de apoio ao meio empresarial têm revelado que a falta de interesse demonstrado pelas empresas locais têm resultado na compra dos produtos e serviços licitados junto a empresas de outros centros, com a consequente evasão de recursos que poderiam circular e fomentar a economia da comunidade, inclusive contribuindo na geração de empregos.

Nos últimos anos, a legislação levou ao aprimoramento das licitações realizadas pelo poder público e hoje os fornecedores das prefeituras e outros órgãos públicos têm maiores garantias. Em alguns casos, As licitações podem ser direcionadas a micro e empresas locais.

Empresas de Campo Mourão e da região interessadas no curso “Como Vender para o Poder Público” podem obter mais informações na unidade local do Senac ou do Sebrae.