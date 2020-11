Corridas: Inscrições estão abertas para a etapa virtual do Circuito Sesc

Foram abertas nesta segunda-feira (9/11) as inscrições para a etapa virtual do Circuito Sesc de Corridas/2020. Os participantes vão escolher o local, o trajeto e o horário para correr, evitando aglomerações e cumprindo as recomendações dos órgãos de saúde diante da pandemia de Covid-19. Porém, a corrida deve ser realizada entre os dias 5 e 13 de dezembro.

As inscrições prosseguem até o próximo dia 20 e os interessados podem obter informações detalhadas através do site: www.circuitosescdecorridas.com.br. Além de participar da tradicional competição do Sesc/Paraná, os inscritos também farão parte de uma corrente de solidariedade e ajudarão milhares de pessoas por meio do Mesa Brasil Sesc. O valor mínimo a ser doado: R$ 20,00.

No site, o interessado encontrará o passo a passo para formalizar sua inscrição.

CIRCUITO SESC

O projeto tem como objetivo incentivar à prática de exercícios físicos e propiciar um estilo de vida saudável. As provas acontecem tanto nos grandes centros como em municípios do interior e comunidades periféricas, ampliando o acesso para os atletas e incentivando iniciantes na modalidade. Outra característica do circuito é promover a integração dos participantes e familiares, por meio de ações de lazer e entretenimento, realizadas paralelamente às provas, como jogos educativos, aulões de ginástica e recreação.