Velório do advogado Jonas começa às 10h

O corpo do advogado Jonas Rodrigues, 57 anos, morto ontem em um trágico acidente na rodovia PRC-158, entre Campo Mourão e Peabiru, será velado a partir das 10h desta segunda-feira, na capela do Prever.

O horário do sepultamento ainda não foi definido pela família. Rodrigues morreu no final da tarde desse domingo, quando o veículo GM/Onix em que estava, dirigido pela esposa, acabou capotando várias vezes.

O acidente ocorreu nas proximidades do posto Corujão. A mulher ficou ferida e foi internada no hospital Santa Casa. O casal retornava de Maringá, onde havia ido almoçar no Dia dos Pais com uma filha.

A morte de Rodrigues, que além de advogado, foi desportista na modalidade de handebol, gerou grande comoção entre os amigos.

“Neste último sábado, meu amigo Jonas Rodrigues, jogou uma partida de handebol com os amigos veteranos, e combinavam de se preparar para um torneio da modalidade, agora em 7 de setembro na modalidade 55+. Ainda no sábado a tarde, na Associação Panela, participou de um joguinho de futebol suíço com os amigos de 50 anos acima numa confraternização organizada internamente com alguns convidados. Ele ainda jogou uma segunda partida com o time dos mais novos, agora fica um vazio no coração e a saudade desse camarada”, lamentou Carlos Rodrigues.

O advogado e diretor do Procon Sidnei Jardim também lamentou a perda do amigo. “Um exemplo de profissional, um brilhante advogado, um atleta que orgulhou Campo Mourão, um cidadão muito querido. Jonas fará muita falta”, disse Jardim.