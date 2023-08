Advogado mourãoense morre em acidente na rodovia PRC-158

O advogado Jonas Rodrigues, 57 anos, morreu vitima de um trágico acidente no final da tarde deste domingo 13, na rodovia PRC-158, entre Campo Mourão e Peabiru. O veículo em que ele estava, um GM/Onix, dirigido por sua esposa, acabou capotando várias vezes.

O acidente ocorreu nas proximidades do posto Corujão. A mulher ficou ferida, mas Rodrigues não resistiu aos ferimentos morrendo no local.

Segundo as primeiras informações, o casal retornava de Maringá, onde havia ido almoçar no Dia dos Pais com uma filha. A equipe do Samu encaminhou a mulher a um hospital de Campo Mourão.

Rodrigues era bastante conhecido em Campo Mourão e região, onde prestou serviços jurídicos em algumas prefeituras, como Fênix e Farol, além da Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze (Acamdoze).

Equipes da Polícia Rodoviária, Polícia Civil e Cientifica também foram acionados para os trabalhos que vão apurar as circunstâncias do acidente. O corpo será encaminhado ao IML.