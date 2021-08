Velório de Prescila Francioli inicia às 14h30, no Prever  

Está marcado para às 14h30min desta quinta-feira (26/8), na capela do Prever, em Campo Mourão, o início do velório da contadora e escritora mourãoense Prescila Francioli. A informação partiu da família, que informou também o horário sepultamento, programado para as 17h.

Prescila Francioli faleceu às 23h30min desta quarta-feira (25/8), em Curitiba, onde aguarda transplante cardíaco no Hospital Santa Casa. No final de julho, ela foi submetida a um procedimento cirúrgico em Maringá para a colocação de várias pontes de safena. Apesar da excelente reação inicial, o quadro se agravou na sequência, precisou ser entubada e passou a fazer hemodiálise. No último dia 12, diante da necessidade de transplante cardíaco, foi transferida em UTI aérea para a Capital.

Casada há 27 anos com o também contador Cleber Roberto Francioli, têm dois filhos.

