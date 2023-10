Veículo tomba após bater em árvore, e motorista foge do local

Um veículo Citroen C4 ficou bastante danificado após bater em uma árvore e tombar na avenida John Kennedy, no Lar Paraná. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo, por volta das 2h.

Devido a gravidade da ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros e Samu foram ao local, mas não encontraram ninguém no veículo. O motorista fugiu do local e, não se sabe se ele estava acompanhado de outras pessoas ou se alguém ficou ferido.

Por ser continuação da rodovia BR-272, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e um guincho retirou o veículo do local.

A polícia vai apurar as circunstâncias do acidente e tentar identificar a pessoa que dirigia, bem como o motivo que o fez abandonar o carro.