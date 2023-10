CM/Futsal empata em São Miguel e encara Mangueirinha nas oitavas da Série Ouro

O Campo Mourão Futsal ficou no empate em 2 a 2 com o São Miguel do Iguaçu na noite deste sábado, 30, com gols de Pedro Carioca, e terminou a primeira fase do Paranaense Série Ouro, na terceira colocação com 28 pontos.

Com o resultado o Carneirão avança às oitavas de final da competição para enfrentar o Mangueirinha (Sudoeste do Paraná), em dois jogos que definirão quem passa para a terceira fase do estadual.

O primeiro confronto será na casa do adversário no dia 07 de outubro, e o segundo em Campo Mourão, na Arena UTFPR (Belin Carolo), no dia 14 do mesmo mês.

Quem vencer vai às quartas de final e segue na briga pelo título do campeonato estadual mais equilibrado do país.