Veículo sorteado na promoção de Natal foi entregue na MG Veículos

Ganhador do veículo Renault Kwid Intense, sorteado na campanha promocional “Campo Mourão – Cidade Natal/2020”, o consumidor Hismar Alves do Nascimento (que reside na Usina Mourão), recebeu nesta quarta-feira, as chaves do automóvel entregue pelos empresários Leandro Torino e Maycon, proprietários da empresa MG Veículos 0 Km Multimarcas.

A entrega foi realizada na sede da empresa, e foi comandada pelo presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, juntamente com outros diretores da entidade.

Representantes das empresas que patrocinaram a tradicional campanha, autoridades, e lideranças empresariais locais também participaram do evento.