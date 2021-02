Município está dando sequência a Licitação do Estacionamento Rotativo

O Município de Campo Mourão, por meio da Secretaria da Fazenda e Administração (Departamento de Compras), está dando sequência à licitação do estacionamento rotativo, com a abertura da proposta técnica da empresa habilitada na primeira fase. Feita a análise pela subcomissão de avaliação, a proposta do Consórcio Brasmoove foi classificada. O resultado será publicado nesta sexta-feira, 12.

Na próxima fase, prevista para a semana que vem, será aberta a proposta de preço que consiste no percentual que a empresa ofertará para o município sobre o valor de arrecadação. Na sequencia da “Zona Azul”, acontece a abertura da prova de conceito (demonstração do sistema em operação). A ideia é convidar representantes do comércio e polícia para acompanhar a demonstração. A expectativa de assinatura do contato é de no máximo 10 dias.