Lojas abrem em horário especial neste sábado, em Campo Mourão

Como já é tradição em Campo Mourão, o comércio lojista volta a atender os consumidores em horário especial – até às 17 horas – neste primeiro sábado de fevereiro (dia 5). Também no dia 12, segundo sábado do mês, o comércio mourãoense vai funcionar em horário estendido até o final da tarde.

Além do horário especial, que permite aos consumidores realizarem suas compras com mais tranquilidade e sem enfrentar a correria do dia-a-dia, as liquidações e outras promoções realizadas por muitas lojas da cidade prometem aquecer as vendas neste dois próximos sábados. Grandes descontos e condições especiais para pagamento são alguns dos atrativos oferecidos pelo comércio local.

As promoções de início de ano são uma tradição de vários segmentos do comércio, que procuram “queimar” sobras de estoque de Natal e manter a comercialização em alta.

Nas vitrines e portas de estabelecimentos comerciais de Campo Mourão, o que não faltam são mercadorias em exposição com cartazes destacando os descontos ofertados.

São roupas, eletrodomésticos, móveis, calçados e uma infinidade de outros produtos.

A expectativa dos comerciantes locais para os próximos dois sábados, em Campo Mourão, é de muito movimento e de substancial incremento das vendas. E não é apenas o comércio lojista que se beneficia com o horário especial, que também apresenta resultados positivos para lanchonetes, sorveterias, cafeterias, pastelarias, self service, restaurantes e muitos outros ramos de atividades.