Veículo  pega fogo na rua e é empurrado até lava-jato para controle das chamas

O proprietário da um lava-jato apagou as chamas de um automóvel que pegou no fogo na rua Pavão, na região do Lar Paraná, e foi empurrado por populares até o local.

Segundo as informações um veículo GM/Astra, possivelmente por conta de uma pane elétrica acabou pegando. O motorista foi auxiliado rapidamente por pessoas que presenciaram a cena e o veículo foi empurrado, pegando fogo, até um lava-jato próximo.

O proprietário acionou os equipamentos e rapidamente conseguiu conter as chamas. O Corpo de Bombeiros, que já havia sido acionado, também chegou para dar apoio. Ao descer do carro o motorista caiu e sofreu uma lesão na boca. Ele foi atendido pelos bombeiros.