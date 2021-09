Veículo pega fogo em estacionamento

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta da 1 hora desta terça-feira para controlar as chamas que consumiam um veículo Fiat Fiorino, em um estacionamento privativo, na área central de Campo Mourão.

O fato ocorreu no estacionamento que fica localizado nos fundos do Procon, na Rua Brasil, entre as avenidas Manoel Mendes de Camargo e Goioerê, perto da prefeitura.

Pessoas que estavam em um restaurante próximo, perceberam a fumaça e acionaram o Corpo de Bombeiros. Com isso, em uma ação rápida, a equipe conseguiu impedir que o fogo destruísse o automóvel, que pertence a uma empresa de instrumentos musicais. Os danos foram apenas na parte do motor.