Rapaz é ferido com golpes de faca em Campo Mourão

Um rapaz de 20 anos foi ferido com golpes de faca, em várias partes do corpo na noite desta segunda-feira. A tentativa de homicídio ocorreu por volta das 21h, na Rua Francisco Preisner, no Jardim Batel.

Segundo as informações, o jovem foi atacado em frente a sua residência por outro homem que chegou ao local. Os dois discutiram e em seguida a vítima foi ferida com facadas na região da face, pescoço, braços e mão.

Ferido, o rapaz correu para o interior da casa e o agressor fugiu. O Siate foi acionado e prestou atendimento. O Samu também deu apoio. “Quando chegamos à residência, havia muito sangue e a vítima estava deitada em um dos quartos, com vários ferimentos causados por arma branca”, disse o sargento De Souza.

Após receber os primeiros atendimentos no local, ele foi encaminhado ao hospital. A Polícia Militar fez buscas, mas não localizou o agressor.