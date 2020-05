Com diabetes, Valério precisa de ajuda para não perder a visão

Enquanto toda a população é orientada a se proteger do coronavírus, um problema bem mais sério ameaça a visão do mourãoense Valério Barreto, um rapaz de 33 anos, cheio de vida e muito trabalhador, mas que sofre com o Diabetes tipo 1 desde a adolescência.

Por conta da doença, ele está tendo complicações renais acentuadas e desenvolveu Retinoplastia Diabética, o que ocasionou a perda parcial de sua visão.

O problema é que para evitar que a situação se complique ainda mais, ele precisa fazer um tratamento com laser e injeções, que custam R$ 15 mil.

Em decorrência do alto valor, Barreto não tem conseguido realizar as sessões com frequência, o que tem acarretado novos sangramentos na retina e, consequentemente, agravado o caso.

A retinopatia diabética geralmente afeta ambos os olhos e se não diagnosticada e tratada precocemente, pode levar a cegueira irreversível).

Em virtude da pandemia de coronavírus, Valério perdeu os serviços extras que fazia, e não consegue mais arcar com os custos do tratamento, que até então estava fazendo com sua renda e com o auxílio financeiro de amigos próximos.

Nem o afastamento pelo INSS conseguiu, pois logo após a perícia, o órgão fechou em decorrência da pandemia e não se tem informações do andamento do processo.

Para bancar os custos do tratamento, foi criada uma vaquiinha on-line. Quem puder contribuir, é só acessar o link e doar qualquer valor: http://vaka.me/1057274 .