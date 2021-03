Vacinação de idosos acima de 72 anos será iniciada no domingo

A Secretaria Municipal de Saúde receberá neste sábado (27), mais um lote de vacinas contra Covid-19 do governo do Estado. Com isso será possível ainda no sábado iniciar a vacinação de idosos acima de 73 anos e no domingo para quem já completou 72 anos. O atendimento será das 9 às 13 horas, na Casa da Cultura, onde também continua a vacinação da faixa etária acima de 74 anos, iniciada nesta sexta.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, ressalta que neste fim de semana, em razão do atendimento ser apenas no período da manhã, a vacinação será tanto para mulheres quanto para homens. Todos devem levar RG, CPF e Cartão SUS.

“Temos organizado da melhor forma possível, com distribuição de senhas, drive thru e pela primeira vez com atendimento no domingo, tudo no intuito de atender com agilidade e segurança a população”, ressalta o secretário.