SEAMA realizou ação em comemoração ao Dia Mundial da Água

Para celebrar o Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEAMA) do Município de Campo Mourão, realizou durante toda a semana diversas campanhas de Educação Ambiental, conscientização, preservação e sensibilização sobre nosso bem mais precioso: a água.

As atividades em torno da data é uma forma de chamar a atenção sobre a importância da água e mostrar que todos podem ajudar a construir um mundo sustentável a partir do conhecimento, da mudança de hábitos e do compromisso dos nossos deveres como cidadãos.

Para encerrar a semana, a Secretária Municipal da SEAMA, Shelly Miriam Fernandes Nogueira, acompanhada da Engenheira Ambiental Ana Cláudia Milani e o Marcelo Cruz, técnico em Química da Sanepar, realizaram o plantio de mudas de árvores, tanto na nascente do Rio do Campo (localizada no distrito de Piquirivaí – Rio que abastece Campo Mourão), quanto em alguns trechos do leito do rio, visando a preservação da mata ciliar e do manancial que abastece toda a população de Campo Mourão.

“Vamos desenvolver um trabalho importante no Rio do Campo e conscientizar a população quanto ao cuidado e preservação da água, para que possamos realizar o consumo consciente. Estamos estudando alguns projetos e ações de conscientização e educação ambiental, inclusive envolvendo as escolas municipais, para alinharmos e corrigirmos algumas situações encontradas. Preservar a natureza é uma responsabilidade de toda a população.”, informa a secretária.

O Técnico em Química da Sanepar, destacou também, a importância do Rio do Campo para o município: “É um rio com várias nascentes durante o seu percurso, e para que ele possa continuar o abastecimento de água no município, precisa da nossa proteção, do nosso cuidado. Sendo assim, toda e qualquer ação que vise a sua preservação é fundamental, e a Sanepar está à disposição para parcerias com o município”, concluiu.

Olhar com responsabilidade para nossos recursos hídricos é fundamental para a saúde e o bem estar de todos.