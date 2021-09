Utilidade Pública Municipal para a Fundação Marta Kaiser

Integrantes da diretoria da recém-criada Fundação Marta Kaiser, liderados pelo presidente Roberto Leitner, reuniram-se na manhã desta quarta-feira (22/9) com vereadores de Campo Mourão na Associação Comercial e Industrial (Acicam). A nova entidade, que sucede a Fundação Casa das Fraldas São José, leva o nome da idealizadora e coordenadora da ação de responsabilidade social por 11 anos, que faleceu em 28 de fevereiro de 2019.

O encontro teve o objetivo de anunciar aos vereadores a criação da nova entidade e solicitar apoio na apresentação e aprovação de lei declarando a entidade de utilidade pública municipal. Durante a reunião foram apresentados balancetes de prestação de contas da Casa das Fraldas (com o detalhamento de receitas e despesas) e relatório referentes à produção e distribuição das fraldas produzidas. Também foi destacado que toda a produção é feita por voluntários e que as fraldas são destinadas a entidades não governamentais que utilizam o produto em larga escala (como o Lar dos Velhinhos) e a centenas de famílias comprovadamente carentes com pessoas que fazem uso de fraldas.

O evento contou com a participação dos vereadores Jadir Soares – Pepita (presidente), Paulo César Pilatte, Antonio Machado, Márcio Berbet, Naiany Hruschka Salvadori, Claudemir Macedo de Souza, Ibnéias Teixeira – Bina e Leandro Bagini Barco (assessor do vereador Devanildo Parma Bassi).

A reunião teve a participação do presidente e do vice-presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet e Nobutochi Kimura, respectivamente. Já a Fundação Marta Kaiser foi representada pelo presidente Roberto Leitner, além do Dr. Juscelino Fernandes da Costa, Luiz Carlos Feitosa, Maria da Conceição Montans Baer e Salete Doneda.