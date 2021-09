Rotam prende traficantes e apreende drogas em Campo Mourão

Em mais uma ação contra o tráfico de drogas, a equipe da Rotam prendeu três jovens e tirou uma quantidade considerável de drogas de circulação, em Campo Mourão. A operação ocorreu nesta quarta-feira, após a justiça expedir mandado de prisão contra os detidos.

Dentre eles, um rapaz já bastante conhecido no meio policial pelo envolvimento no tráfico de drogas. Os detidos são dois jovens de 23 e 25 anos, e uma mulher de 22.

“Vários pontos de drogas desarticulados nos últimos dias pertencia a um desses jovens detido hoje. Também foram detidos sua esposa e seu cunhado após a Justiça expedir o mandado de prisão”, disse o subtenente J.Silva, comandante da Rotam.

Durante a operação, no jardim Aeroporto, os policiais apreenderam ainda 47 pedras de crack, dez buchas de cocaína, 5 gramas de maconha, uma caderneta com a contabilidade do tráfico e R$ 1.661,00 em dinheiro trocado.

Anotações encontradas em uma caderneta também reforçaram que o rapaz praticava o tráfico de vários tipos de drogas, inclusive Skank, considerada como “supermaconha”. Várias pedras de crack foram apreendidas, de vários tamanhos, as quais os preços variam de R$ 10,00 a R$ 100,00.

A prisão de outras pessoas envolvidas com drogas abriu caminho para que a PM chegasse até o rapaz detido hoje, que seria um dos principais traficantes na mira da polícia.

Segundo o subtenente J.Silva, ele mantinha inclusive um cão da raça Pitbull, treinado para atacar quem se aproximasse. “Um cão bastante agressivo, mas nossa equipe estava preparada e conseguiu fazer o trabalho no local. Ele também tentou escapar e até quebrar um celular para apagar provas, mas também não teve êxito”, declarou o policial.

Os três foram encaminhados para a delegacia, bem como as drogas e materiais apreendidos para que a Polícia Civil dê continuidade nas investigações.