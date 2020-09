UTFPR Campo Mourão já produziu e doou mais de 30 mil litros de produtos de limpeza

Um grupo de professores e estudantes da UTFPR – câmpus Campo Mourão tem trabalhado desde abril na fabricação de alguns produtos de limpeza: sabão líquido, água sanitária, desinfetante, álcool glicerinado e sabonete líquido. Até o momento foram fabricados e doados cerca de 20 mil litros de sabão líquido, 2.700 litros de desinfetante de uso geral, 2.700 litros de água sanitária, 4.000 litros de álcool glicerinado 80%, 650 litros de sabonete líquido e 185 litros de detergente.

A diversidade de produtos fabricados é justificada pela necessidade de higienização e sanitização de diferentes superfícies, começando pelas mãos e superfícies nas quais interagimos no nosso cotidiano. Desta forma, o projeto tem como objetivo contribuir para a diminuição da disseminação de agentes causadores de doenças, tais como o novo coronavírus.

Parte dos produtos fabricados ficam em Campo Mourão e são doados para famílias em situação de vulnerabilidade social, por intermédio do Centro da Juventude, para o Hospital Santa Casa, UPA e UBS, assim como para algumas instituições sociais, tais como Lar Miriã, Lar Dom Bosco, Lar dos Velhinhos, APAE, CEDUS, Casa de Passagem São Bento José Labre e Instituto Esperança.

Outros três municípios da região (Quarto Centenário, Rancho Alegre d’Oeste e Roncador) também recebem produtos fabricados pela UTFPR. Assim como ocorre em Campo Mourão, parte dos produtos são doados para famílias em situação de vulnerabilidade social e parte são doados para postos de saúde e para o Hospital Santa Casa de Goioerê.

O projeto é coordenado pelos professores Rafaelle Bonzanini Romero, Adriano Lopes Romero e Stephani Caroline Beneti da UTFPR. A operacionalização do projeto é realizada com o apoio de estudantes de graduação (bolsistas e voluntários) e de colaboradores externos (Stenio Cristaldo Heck e Leila Isabel da Silva). Os recursos financeiros para aquisição dos insumos utilizados na fabricação dos produtos de limpeza são provenientes da UTFPR e do Ministério da Educação (MEC) em apoio ao projeto “Implantação de planta piloto para fabricação e doação de produtos saneantes domissanitários”.

O grupo tem buscado alternativas para que esse projeto se torne permanente, tais como novos recursos financeiros para aquisição de mais insumos e embalagens, assim como espaço físico definitivo para implantação da planta piloto, que hoje está instalada, de forma provisória, no bloco G da UTFPR.