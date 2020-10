2º dia do EmpreendeWeek traz live com Camila Farani, do Shark Tank Brasil

A programação do EmpreendeWeek 2020 nesta terça-feira (20), terá como ponto alto palestra com Camila Farani, empresária e maior investidora anjo do Brasil representando o Shark Tank Brasil. Na sexta-feira (23), o palestrante será o jovem Nerd e Azaghal, trazendo sua experiência de anos cultivando uma comunidade virtual extremamente engajada e um e-commerce de sucesso. Todos compartilharão por Lives um pouco da sua jornada empreendedora com os participantes do evento.

O evento é realizado pelo Sebrae, UTFPR, ACICAM, Sindimetal e Prefeitura de Campo Mourão. “Mesmo online, mas sem perder a qualidade e energia, as oficinas e maratonas clássicas estarão presentes no evento”, ressalta o diretor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma. Iniciada dia 15 de outubro, o Empreende Week visa incentivar o pensamento inovador e a busca por soluções para problemas reais. Com o tema Smart City, a maratona do Hacktathon segue com força total.

“Para auxiliar os jovens a darem seus primeiros passos no mundo dos negócios temos a NETEC. Para os empreendedores tradicionais e comerciantes teremos um Talk Show com estratégias de crescimento empresarial, realizado pela Acicam, aonde empresários bem-sucedidos da região irão falar um pouco da importância da inovação para seus negócios durante a pandemia”, explicou Azuma.

Interessados em alguma das atrações ainda podem se inscrever gratuitamente.

Eventos:

CODECAM apoia Hackathon (inscrições encerradas)

UTFPR apresenta, NETEC (inscrições encerradas)

Sindimetal apresenta, Talk Show de Estratégias Empresariais, com apoio da Acicam: https://bit.ly/3dfjBY4

Fomento Paraná apresentou, Murilo Gun

Fomento Paraná apresenta, Camila Farani: https://bit.ly/34A4THq

Fomento Paraná apresenta, Jovem Nerd e Azaghal: https://bit.ly/3lxGr0j