Unimed e Coamo celebram 20 anos de parceria

A noite do último dia 26 de outubro foi de comemoração para a Unimed Campo Mourão e a Coamo Agroindustrial Cooperativa, que completaram “20 anos de uma parceria sólida e saudável”, como definiu o presidente da Unimed Campo Mourão, Dr. Rodolfo Poliseli.

As duas décadas da parceria foram celebradas durante um jantar no restaurante A Varanda, no centro de Campo Mourão, contou com a presença dos diretorese do conselho administrativo da Unimed Campo Mourão e da diretoria da Coamo e da Credicoamo.

O presidente do Conselho Administrativo da Coamo, Dr. José Aroldo Gallassini, afirmou que não há dúvidas sobre a solidez da parceria, “é uma intercooperação muito importante, cuidar da saúde dos nossos cooperados”, que reforçou a satisfação dos cooperados Coamo com o atendimento da Unimed Campo Mourão. Ambos os presidentes enfatizaram a importância e os benefícios que o trabalho intercooperativo traz para Campo Mourão e todas as cidades envolvidas, levando saúde às famílias cooperadas e impactando na geração de empregos e melhorias nos serviços de assistência médica prestados pela Unimed.

“Eu estou muito feliz com a nossa parceria, porque saúde é uma coisa que deu certo e eu não vejo reclamações dos nossos cooperados. Nós temos uma facilidade de relacionamento, e nossos cooperados eu tenho certeza de que estão muito felizes. E na Coamo nós temos dois luxos: um é a saúde, pela Unimed, e outro é um banco específico para os nossos cooperados, com a Credicoamo”, completou Gallassini.

Após as falas, Poliseli entregou uma placa em homenagem aos 20 anos de parceria, e Gallassini presenteou com sua biografia autografada.

“Foi um momento para que nós da Unimed Campo Mourão e toda a Diretoria da Coamo, representando os seus cooperados, pudéssemos estreitar mais ainda os nossos laços e, mais do que isso, confraternizarmos juntos e manifestarmos nossa gratidão pela confiança em todos esses anos de trabalho intercooperativo”, explicou Poliseli.

Saiba como nasceu a parceria

Dentro dos princípios cooperativistas, o trabalho realizado entre a Unimed Campo Mourão e a Coamo Agroindustrial Cooperativa vai ao encontro do princípio da intercooperação, no intuito de desenvolver um trabalho ou um serviço que gere sustentabilidade para as cooperativas envolvidas e valor para os cooperados.

Entre a Unimed e Coamo, a intercooperação se tornou realidade em novembro de 2002, no intuito de promover saúde, cuidado, qualidade de vida e bem-estar aos cooperados da Coamo e suas famílias.

Atualmente, são mais de 15 mil pessoas, entre cooperados Coamo e seus familiares, assistidas pela Unimed.

Por: Assessoria Unimed Campo Mourão