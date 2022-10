Bebê sofre queimaduras graves em Araruna após panela de pressão explodir

Um bebê de 1 ano ficou gravemente ferido após a explosão de uma panela de pressão, na cidade de Araruna. O incidente ocorreu no fim da manhã desta quinta-feira (27). As informações são do GMC Online.

A mãe relatou que o filho estava engatinhando na cozinha quando a panela acabou estourando, causando o derramamento do líquido quente sobre a criança, principalmente na região do rosto.

A unidade aeromédica do Samu foi acionada e prestou apoio à ocorrência, transportando a vítima de aeronave até o Hospital Universitário (HU) de Maringá. De acordo com o médico Maurício Lemos, da equipe aérea, o estado de saúde do bebê é preocupante.

“A criança inalou o vapor quente e teve sérias queimaduras nessa área que inflama com rapidez e pode levar o paciente a morte. O bebê já apresentava insuficiência respiratória. Tivemos pouco tempo para agir. Mas, graças a Deus, conseguimos estabilizar e trazê-lo ao hospital”, explicou Lemos.

O bebê foi internado na UTI do HU. A central de leitos do Paraná já foi avisada e a criança agora está na fila de espera para a transferência à unidade especializada para tratamento. O Paraná tem duas unidades referências: uma é a ala de queimados do Hospital Universitário de Londrina e a outra fica em Curitiba.

Fonte: cidadefmararuna.com.br