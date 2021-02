Saúde divulga mais 2.478 infecções e 52 óbitos em decorrência do coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira (03) mais 2.478 novas infecções e 52 mortes em decorrência da Covid-19 no Paraná. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 554.577 casos confirmados e 10.111 mortos desde o início da pandemia.

Os casos divulgados nesta quarta-feira são de fevereiro (1.660) e janeiro de 2021 (713) e dos seguintes meses de 2020: maio (1), junho (1), julho (3), agosto (2), setembro (3), outubro (4), novembro (13) e dezembro (78).

INTERNADOS \

O informe relata que há 1.330 pacientes com diagnóstico confirmado internados. São 1.108 pacientes em leitos SUS (600 em UTI e 508 em enfermaria) e 222 na rede particular (94 em UTI e 128 em enfermaria).

Há outros 1.236 pacientes internados – 487 em leitos UTI e 749 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão nas redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS

A secretaria estadual informa a morte de mais 52 pacientes. São 23 mulheres e 29 homens, com idades que variam de 32 a 96 anos. Os óbitos ocorreram entre 11 de agosto de 2020 e 03 fevereiro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Ponta Grossa (5), Araucária (4), Curitiba (4), Cambará (2), Colombo (2), Foz do Iguaçu (2), Goioerê (2), Santa Terezinha de Itaipu (2),

Também foi registrada a morte de uma pessoa em cada um dos municípios de Apucarana, Arapongas, Assis Chateaubriand, Boa Esperança, Campo Largo, Carlópolis, Cascavel, Cianorte, Diamante do Norte, Fernandes Pinheiro, Figueira, Ibaiti, Jataizinho, Laranjeiras do Sul, Mamborê, Maringá, Matinhos, Nova Olímpia, Nova Tebas, Paiçandu, Palmeira, Prudentópolis, Santa Isabel do Ivaí, Santo Antônio do Sudoeste, São Carlos do Ivaí, São Mateus do Sul, Tamarana, Tapira e Wenceslau Braz.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento registra 4.193 casos de residentes de fora, sendo que 79 pessoas foram a óbito.

Agência Estadual de Notícias