Unespar de Campo Mourão abre inscrições para vestibular 2024

Com a oferta de 385 vagas, em 11 cursos distintos, a Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus de Campo Mourão, mantém inscrições abertas para o vestibular 2024, até o próximo dia 30 de agosto.

O valor da taxa é de R$ 50,00, e a prova será aplicada no dia 8 de outubro, no formato presencial. Candidatos que buscam a isenção do valor total da taxa de inscrição precisam ficar atentos ao prazo, entre os dias 24 de julho e 24 de agosto.

Conforme o edital do processo, poderão solicitar o benefício candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), doador de sangue ou medula óssea, e servidor da Unespar que ganhe até três salários mínimos, que não concluiu curso superior.

O resultado do vestibular será divulgado no dia 22 de novembro deste ano, no site da Universidade (unespar.edu.br). Para mais informações, interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou telefone: (44) 3518-1844.

As vagas no campus de Campo Mourão estão distribuídas nos seguintes cursos: Administração (80), Ciências Contábeis (80), Ciências Econômicas (80), Engenharia de Produção Agroindustrial (40), Geografia – licenciatura (20), Geografia – bacharelado (20), História (40), Letras – Português e Inglês (50), Matemática (40), Pedagogia (40) e Turismo (40).