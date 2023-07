Cmeg/Campo Mourão realiza workshop, palestra e reunião

Os últimos dias foram de movimentação intensa na Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg), que é ligada a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sistema Sesc Senac, através da Cmeg/Paraná.

No último dia 13, a entidade empresarial feminina sediada em Campo Mourão realizou o workshop “Como elaborar um Pitch”. O evento aconteceu no auditório da unidade local do Senac e reuniu dezenas de empreendedores e gestores da cidade e de municípios vizinhos. Em resumo, pitch de vendas são – em resumo – as estratégias criadas pelo profissional para abordagem e venda do seu produto ao cliente.

Na última segunda-feira, a Cmeg/Campo Mourão promoveu a palestra “Elegância e Postura”, proferida pela diretora de Eventos e Marketing da entidade, Ivone França. Sob a coordenação da presidente Ester de Abreu Piacentini, também foi realizada reunião ordinária da entidade para a discussão e deliberação de várias questões, inclusive sobre a realização das próximas ações programadas.

As atividades desenvolvidas pela Cmeg/Campo Mourão também têm reunido empresárias, empresários e gestores de negócios de várias cidades da região, a exemplo de Boa Esperança, Mamborê, Iretama (Águas de Jurema) e Peabiru.

DIRETORIA

A diretoria da Cmeg/Campo Mourão está assim constituída: Ester de Abreu Piacentini (presidente), Cláudia Ferreira (vice-presidente), Nicoly Lopes de Souza (diretoria de Comércio, Serviços e Turismo), Sônia Regina de Freitas Czachorowski (colaboradora), Margarete de Fátima Grassi da Silva/Maria de Farima Pedroso (diretoria de Responsabilidade Social), Fabiany Damasceno (diretoria de Capacitação e Desenvolvimento de Gestão Empresarial), Cleire Matilde Toledo Arcaim/colaboradora), Aparecida Donizeti Munhoz Coletty/Ivone da Silva França (diretoria de Marketing e Eventos), Sônia Dezotti (colaboradora), Sônia Regina Affonso/Maria Giselta da Silva Veiga (diretoria Administrativo Financeira) e Cristina Glaucia Schreiner da Mota (colaboradora).