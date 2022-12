Um veículo furtado e outro recuperado nas últimas horas em CM

Em uma ação ousada, um ladrão entrou em uma residência enquanto os moradores dormiam, pegou a chave de um veículo Fiat Palio e saiu sem ser percebido. A ocorrência foi registrada na Travessa Floriano, no jardim Flórida.

O morador só percebeu a ação ao acordar ontem de manhã. Ele percebeu que a fechadura da porta havia sido arrombada. O invasor havia pego a chave do carro e usado o controle do portão que estava no interior do veículo para sair.

Já no início da noite de ontem um veículo GM/Corsa, com alerta de furto, foi encontrado sem as quatro rodas e sem bateria próximo à rodovia PR-558.

O local em que o veículo foi abandonado era de difícil acesso e o terreno bastante úmido, não sendo possível fazer a remoção naquele momento. O proprietário vai retornar hoje ao local para fazer retirar o automóvel.