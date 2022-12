Carreata Natalina percorreu a área urbana de Campo Mourão

A já tradicional Carreta Natalina, que passa pelo centro de Campo Mourão e percorre bairros das mais diferentes áreas da cidade, foi realizada na noite desta quarta-feira (14/12). Muitas famílias foram às ruas para acompanhar a passagem dos carros alegóricos da carreata, que chamaram a atenção principalmente das crianças.

A saída foi do jardim Araucária e o roteiro incluiu os jardins Albuquerque, Flora 1, 2 e 3, Paulista, Tropical, Ilha Bela e Lar Paraná. No jardim Tropical, a carreata fez uma parada estratégica na praça do Japão. A carreata natalina também passou pelo centro de Campo Mourão.

Um trio elétrico liderou a carreata, que teve outros seis carros alegóricos: Presépio, carreta, natureza, trenzinho, carteiro e do trenó com o Papai Noel. Cerca de 50 artistas performáticos desfilaram nos carros alegóricos. A ação descentraliza as atrações do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal” para os bairros.

Na próxima semana, de segunda a sexta-feira, será realizada a Mostra Cultural na praça da Catedral de São José. A programação inclui shows musicais de estilos variados, apresentações de danças e outras atrações. Serão de duas a três apresentações por noite, sempre com início às 20 horas.

Executado pela Associação Sou Arte, o projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022”, que realizado através da Lei de Incentivo à Cultura (Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura). Neste ano é patrocinado pela Coamo Agroindustrial Cooperativa, Colacril, Copel, Fertipar Fertilizantes, Fomento Paraná, Integrado, Unimed Campo Mourão e o Paraná Supermercado. Tem ainda o apoio do Município de Campo Mourão, do Governo do Estado, da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial).