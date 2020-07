Últimos dias: matrículas com 50% de desconto nos cursos Técnicos do Senac Campo Mourão

Quem busca qualificação profissional para alcançar um lugar no mercado de trabalho neste momento de incertezas pode encontrar 4 alternativas com cursos Técnicos do Senac Campo Mourão.

Os valores das mensalidades variam conforme o curso escolhido, mas o Senac oferece alguns benefícios para facilitar o acesso às aulas. Matricule-se até dia 11/07 com 50% de desconto na primeira mensalidade.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM – https://www.pr.senac.br/cursos/index.asp?ehtec=1&uep=11&tc=202000083

TÉCNICO EM RADIOLOGIA – TURNO MANHÃ – https://www.pr.senac.br/cursos/?ehtec=1&uep=11&tc=202000084

TÉCNICO EM RADIOLOGIA – TURNO NOITE – https://www.pr.senac.br/cursos/?ehtec=1&uep=11&tc=202000085

TÉCNICO EM ESTÉTICA – TURNO NOITE – https://www.pr.senac.br/cursos/?ehtec=1&uep=11&tc=202000086

Para mais informações envie um WhatsApp para 44 98456-4525