Operação “Juranda” cumpriu 50 mandados de busca e apreensão e deteve 32

A operação contra o tráfico de drogas deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Militar (PM), Policia Civil (PC) e Ministério Público do Paraná (MPPR), na região de Campo Mourão, foi considerada um sucesso. No total, foram cumpridos 50 mandados de busca e apreensão e 31 traficantes foram tirados de circulação.

A chamada operação “Juranda”, buscou desmantelar um grupo criminoso responsável por uma grande movimentação de entorpecentes em Campo Mourão, Mamborê, Janiópolis, Ubiratã, Juranda, Goioerê, Boa Esperança e Ivaté.

“A operação foi coroada de êxito pela integração que tivemos entre o Ministério Público, Polícia Civil e Militar. Cumprimos 25 mandados de prisão com êxito, além de 50 de buscas e apreensão. Essa operação teve como alvo uma grande associação criminosa, mas ao final acabamos descobrindo outras duas. Foram presos vários traficantes, além da apreensão de um adolescente”, disse a promotora de Justiça, Caroline Nishi Coelho.

O delegado da Polícia Civil da comarca de Ubiratã, Ivo Vourvupulos Viana, que conduziu a operação também exaltou o trabalho conjunto das equipes para o sucesso da operação. “Todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos com sucesso, além de várias prisões, tirando mais de 30 traficantes de circulação. Também foram apreendidos celulares, os quais serão importantes para instruir a continuidade das investigações. Essa integração de forças com a Polícia Militar e o Ministério Público, mais uma vez traz reflexos positivos, como já ocorreu em agosto do ano passado, com a prisão de mais de 40 pessoas em Ubiratã. Desta vez o foco foi Juranda”, declarou o delegado.

O tenente-coronel Júlio César Vieira da Rosa, comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar, em Campo Mourão disse que a operação reuniu cerca de 170 policiais civis e militares, além de 40 viaturas empregadas. “Uma grande operação envolvendo Polícia Civil, Polícia Militar e Ministério Público, onde o principal beneficiado é a população da região”, disse o tenente-coronel.