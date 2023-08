Últimos dias de inscrições para o 6º Voa MEI Jovem

Encerram-se na próxima segunda-feira (7/8) as inscrições para o Voa MEI Jovem, programa de aceleração de negócios que é desenvolvido em Campo Mourão através de parceria entre a Prefeitura (através da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico/Casa do Empreendedor), Sebrae e o Conselho do Jovem Empresário (Conjove) da Associação Comercial e Industrial (Acicam).

As atividades começam no próximo dia 16 e a programação inclui a realização de quatro oficinas e quatro rodadas de mentoria nas áreas de marketing digital, processos, finanças e inovação. Serão realizadas sempre às terças e quintas feiras, das 19h30min às 22h30min, nas dependências da Casa do Empreendedor. Esta será a sexta edição do programa voltado a conectar os empreendedores com um mundo de inovação e de conhecimento organizacional

Podem participar Microempreendedores Individuais (MEI’s) com mais de um ano de atuação no mercado, com idade entre 18 e 35 anos. Os inscritos passarão por uma avaliação. Inscrições e informações na Casa do Empreendedor ou pelo telefone (44) 9 8405 0663.

Eduardo Akira Azuma, secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, destaca que a proposta “é levar inovação e qualificação aos jovens empresários de Campo Mourão que desejam melhorar a gestão e os resultados de seus negócios e assim garantir impacto positivo nos lucros.