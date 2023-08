Co-fundador da RD Station em Campo Mourão para o EPJE

Um dos destaques na programação do Encontro Paranaense de Jovens Empreendedores (EPJE), que acontece neste final de semana, em Campo Mourão, é a palestra de André Siqueira, co-fundador da RD Station, empresa líder de automação de marketing na América Latina. Ele consta da lista da Forbes dos milionários antes dos 30 anos de idade.

Destaca o currículo de André Siqueira que ele foi eleito o profissional do ano em Inbound Marketing três vezes consecutivas pelo Prêmio Digitalks (2016, 2017 e 2018). Também foi eleito Empreendedor Endeavor e recebeu os prêmios de Empreendedores do Ano pela Endeavor (2017) e pela Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios na categoria serviços (2015). Foi escolhido ainda como um dos Forbes Under30 em 2019.

O palestrante é formado em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina e foi professor de Marketing Digital na pós graduação da PUC RS, Be Academy, Estácio (SC) e da Sustentare. Várias vezes esteve entre os mais bem avaliados palestrantes de grandes eventos, como o RD Summit e RD on the Road, IHRSA, Conecta Imobi, Forum ReclameAqui, Expo Digitalks, Encontro Locaweb, entre outros.

André Siqueira já concedeu várias entrevistas e escreveu artigos para renomados órgãos da imprensa nacional, a exemplo da Exame, Pequenas Empresas Grandes Negócios, Folha de S. Paulo, Estadão, Diário Catarinense e Webinsider. É ainda autor do best-seller “Máquina de Aquisição de Clientes”.

A empresa RD Station foi adquirida pela TOTVS pelo valor de R$ 2 bilhões, configurando no momento na maior aquisição de uma empresa de software na América Latina. A RD Station tem uma das histórias mais bem sucedidas de uma Startup brasileira



EPJE

O Encontro Paranaense de Jovens Empreendedores (EPJE) deve reunir cerca de 180 jovens empresários de 26 cidades do Estado, em Campo Mourão, nesta sexta-feira e sábado. Promovido pela Faciap Jovem, ligada a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, o encontro é organizado pelo Conselho do Jovem Empresário de Campo Mourão (Conjove), que faz parte da estrutura da Associação Comercial e Industrial (Acicam).