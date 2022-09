Último sorteio de campanha da Acicam será no próximo dia 14

Uma moto zero quilômetro, uma geladeira, uma televisão de 32 polegadas e um aparelho de ar condicionado. Esses são os prêmios que a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) sorteia no próximo dia 14 entre os consumidores que preencheram cupons do projeto “Três Amores” na campanha promocional do Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais.

O sorteio, aberto ao público, será realizado no auditório da entidade empresarial (no último pavimento do Centro Empresarial Cidade), com a presença de diretores da Acicam, representantes das empresas patrocinadoras do projeto e de profissionais da imprensa.

Em cada uma das três datas especiais, a campanha já sorteou prêmios. No Dia das Mães foram sorteados 54 prêmios, enquanto no Dia dos Namorados foram sorteados 23 prêmios. Já no Dia dos Pais foram sorteados mais 54 prêmios. Fomentar as vendas, valorizar o comércio local e premiar os consumidores são os objetivos da promoção.

O projeto Três Amores/2022, desenvolvido pela Acicam, tem o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob e Sicredi.