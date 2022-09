Procon determina suspensão de venda de petiscos suspeitos de contaminação para cães

O Procon de Campo Mourão determinou a suspensão imediata da venda de petiscos suspeitos de contaminação para cães. Após a morte de mais de 40 cachorros no estado do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, a Polícia Civil está investigando o caso e o Ministério da Agricultura mandou retirar os lotes de circulação.

O diretor do Procon, Sidnei Jardim, esclarece que é dever do Procon zelar pela segurança dos consumidores e agir rapidamente nestes casos de produtos contaminados.

“As empresas foram recomendadas a restituir os consumidores que compraram os produtos investigados da marca Bassar e Petz nos últimos 30 dias e deverão prestar esclarecimentos ao Procon no prazo legal”, informa o diretor.