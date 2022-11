Túnel de Luzes começa a ser montado para o Natal em Campo Mourão

Nesta quinta-feira (10/11), no centro de Campo Mourão, começou a ser montado o Túnel de Luzes, que faz parte do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022”. Em edições anteriores do projeto executado pela Associação Sou Arte (ASA), numa realização da Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo, o Túnel de Luzes foi uma das atrações natalinas mais visitadas e fotografadas em selfies pelos visitantes.

O trabalho de ambientação das praças centrais da cidade e arredores para o desenvolvimento da programação cultural do projeto vem sendo intensificado nos últimos dias. Enquanto equipes da Associação Sou Arte instalam peças e estruturas de ambientação no centro da cidade, outras equipes trabalham nos galpões da companhia na execução de retoques finais de mais peças paulatinamente estão sendo instaladas nas praças São José/Getúlio Vargas (centro), Alvorada (jardim Lar Paraná) e do Japão (jardim Tropical).

O Túnel de Luzes está sendo montado na pista da avenida Capitão Índio Bandeira (entre as ruas Brasil e Harrison José Borges), no trecho do calçadão. Terá 75 metros de comprimento, por 11 metros de largura e 5,5 metros de altura. Concluída a montagem da estrutura metálica será iniciada a instalação da iluminação especial e dos adereços.

PROJETO

Esta quinta edição do projeto “Atividades Culturais – Campo Mourão Cidade Natal/2022” acontece por intermédio da Lei de Incentivo à Cultural. Neste ano, tem oito patrocinadores: Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Paraná Supermercados, Integrado e Unimed Campo Mourão. Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial).