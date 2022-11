CM será a capital paranaense do Basquete 3×3 no final de semana

A Etapa Final do Campeonato Paranaense de Basquete 3×3 2022 será disputada no sábado (12 de novembro), a partir das 09h (de Brasília), no ginásio Municipal JK, em Campo Mourão (PR), com total apoio da Prefeitura Municipal de Campo Mourão, através da Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam), Patrocinadores do Projeto e Federação Paranaense de Basketball (FPrB).

Estarão em disputa as categorias sub-23 e adulta, no naipe feminino; sub-15 e sub-18, no masculino.Segundo o coordenador do projeto mourãonense, Emerson de Souza, essa realização só traz pontos positivos a cidade e região. “A final estadual impulsionará o Basquete 3×3 em Campo Mourão e na região Comcam, ajudando na massificação da modalidade e descoberta de novos talentos para o basquete paranaense”, explica.

Opinião compartilhada pelo presidente da Federação Paranaense, Marival Jr. “As finais serão importantes para o crescimento da modalidade, que foi recentemente reconhecida como olímpica, entrando na Olimpíada de 2021, no Japão, e já está confirmada para ser realizada novamente nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Tanto a Federação Paranaense, como a cidade de Campo Mourão e as demais que participam desta competição, além da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e Federação Internacional de Basketball (FIBA) têm muito interesse em desenvolver a modalidade na região”, relata.

“A realização da Etapa Final do Campeonato Paranaense de Basquete 3×3 coloca Campo Mourão como uma das potencias da modalidade no estado, pois está se estruturando e vem crescendo. E, para a Secretaria de Esportes é gratificante receber a comunidade esportiva do Basquete 3×3. Isso vai trazer mais adeptos e praticantes, especialmente entre as crianças”, completa Marcelo Lima, secretário de Esportes de Campo Mourão.

Tabela completa do 1º dia: