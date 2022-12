Túnel de Luzes atrai o público no Natal de Campo Mourão

Entre as diversas atrações oferecidas pelo projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022”, o Túnel de Luzes instalado na avenida Capitão Índio Bandeira, no centro da cidade, tem se destacado e vem chamando a atenção da população. A noite, com a iluminação especial ligada, tem sido um dos cenários preferidos para incontáveis fotos e selfies que se multiplicam em postagens nas redes sociais e ampliam a repercussão do Natal mourãoense.

O Túnel de Luzes tem 75 metros de extensão e 11 metros de largura, com 5,5 metros de altura. Foi instalado ao lado do calçadão e faz parte da ambientação da praça São José e arredores para o desenvolvimento do projeto cultural que é executado pela Associação Sou Arte através da Lei de Incentivo à Cultura (Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura).

A iluminação especial é composta por centenas de redes de lampadinhas de Natal, além de outros equipamentos de efeitos especiais. A estrutura metálica ganhou ainda muitos adereços e peças de ambientação. À noite, o espaço fica tomado por pessoas de todas as idades e muitas famílias.

A quinta edição do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal” tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Colacril, Copel, Fertipar Fertilizantes, Fomento Paraná, Integrado, Unimed Campo Mourão e o Paraná Supermercado. Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, do Governo do Estado, da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial).