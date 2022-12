Premiação recorde aos consumidores neste Natal em Campo Mourão

Um veículo Fiat Argo zero quilômetro é o prêmio principal da campanha promocional “Campo Mourão – Cidade Natal/2022”, realizada pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) e a Prefeitura. Os consumidores que estão comprando nas empresas participantes da campanha concorrem ainda a um ano de compra de mercado grátis, três caminhões de prêmios (três mobílias residenciais) e também a 260 vale compras: 10 de R$ 1.000,00, 50 de R$ 200,00 e 200 de R$ 100,00.

As mais de 200 empresas participantes da campanha estão identificadas com cartazes da promoção e o sorteio dos prêmios será realizado no dia 7 de janeiro de 2023, na Vila Acicam, que está em funcionamento na praça da Catedral de São José. A promoção contempla ainda os consumidores com guloseimas (sorvete, algodão, doce e pipoca) que devem ser retirados na Vila Acicam. Também podem trocar cupons recebidos no comércio por guloseimas ou brincar em equipamentos recreativos (cama elástica, brinquedo inflável). A novidade deste ano é o brinquedo de realidade virtual.

No local também funciona o ponto de embarque/desembarque do Expresso Alegria da Acicam. O ingresso para os passeios também são os cupons recebidos nas compras realizadas no comércio mourãoense. O atendimento ao público na Vila Acicam acontece das 18 às 22 horas de segunda a domingo. Nos dias 24 e 31, o atendimento será das 9 às 14 horas.

Os patrocinadores da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2022” são a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unidade Campo Mourão, Cresol, Sicredi, Sicoob, ViaSoft Pay e o Colégio Adventista.