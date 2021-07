Túmulos do Cemitério são alvo de furtos de vasos de bronze

Pelo menos 11 vasos de bronze foram furtados de túmulos do Cemitério Municipal São Judas Tadeu nos últimos dias. As peças são arrancadas dos jazigos, onde estão afixadas por parafusos ou cola. A administração do Cemitério comunicou a autoridade policial por meio de registro de boletins de ocorrência.

“Temos percebido esses furtos e pelo que tudo indica essas pessoas estão agindo na calada da noite. São quase 90 mil metros quadrados de área e a vigilância não dá conta de fiscalizar porque essas pessoas esperam a ocasião mais apropriada para agir”, ressalta o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Ireno dos Reis Pereira.

Ele observa que são peças de alto valor de mercado, bens que pertencem às famílias de falecidos. “Quem pega sabe o que está levando e se tem alguém furtando é porque alguém está comprando, por isso solicitamos atenção especial da polícia para essa situação”, complementa o secretário.