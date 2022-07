Troféu Guerreiro do Paraná foi confeccionado pelo artista plástico Luiz Gagliastri

O troféu que o empresário mourãoense Itamar Zeni recebe na próxima sexta-feira (dia 15), em Curitiba, na tradicional premiação do Guerreiro do Comércio do Paraná, foi confeccionado pelo artista paranaense Luiz Gagliastri. Trata-se de uma das principais honrarias concedidas pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sistema Fecomércio Sesc Senac.

Confeccionada em bronze, a obra representa uma figura humana estilizada, com pés alados, fazendo alusão ao deus do Comércio, Mercúrio, que segura uma lança com uma pedra de cristal de rocha. Criado a partir de pedido da entidade empresarial estadual, o troféu é entregue a empreendedores que destacam-se nas mais diferentes regiões do estado, na área do comércio de bens, serviços e turismo, como forma de reconhecimento.

A premiação foi instituída em 2006 e este ano acontece a 15ª edição. Nos últimos dois anos, o evento não aconteceu devido às restrições decorrentes da pandemia de Covid-19. O primeiro mourãoense a receber a honraria foi Álvaro Machado, do Supermercado Paraná. Já o último foi Carlos Álvaro Tagliari, da Casa Tapi – Materiais Esportivos.

Cada um dos sindicatos filiados à Fecomércio Paraná indica um empresário de destaque em sua área de atuação. O regulamento que instituiu a premiação estabelece critérios a serem preenchidos pelos indicados: tempo de mercado, projeção, reconhecimento pela comunidade e notoriedade empresarial, por exemplo.

Itamar Zeni, que é sócio proprietário da Refrigeração Mamborê, foi eleito pelo Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Campo Mourão e Região (Sindicam). A empresa está no mercado há 33 anos e atua com venda, instalação e assistência técnica de aparelhos de ar condicionado, aquecedores a gás e solar, além da linha de pressurizados. À frente do empreendimento estão os irmãos Ziraldo e Itamar Zeni.

A 15ª edição do Guerreiro do Comércio do Paraná será realizada no próximo dia 15, a partir das 19h30min, no centro de eventos Expo Unimed, na capital do Estado.