CM mantém lojas abertas até às 17 horas neste sábado

O comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os clientes até às 17 horas neste primeiro sábado de novembro (dia 5). Outro atrativo para os consumidores neste final de semana, além do horário especial, são as promoções realizadas por grande número de estabelecimentos comerciais, que oferecem descontos e condições especiais para pagamento.

Também no segundo sábado de novembro (dia 12), o comércio mourãoense vai estender o atendimento até o final da tarde. Já é uma tradição o funcionamento do comércio lojista da cidade em horário estendido nos dois primeiros sábado de cada mês, ao longo de todo o ano. A adesão da população se comprova pelo crescimento do movimento e das vendas nesses sábados, contribuindo assim com o fomento da economia do Município.

Entre os comerciantes, a expectativa é de marcante presença dos consumidores no comércio ao longo deste sábado e de incremento nas vendas. Outro fator que deve contribuir é que a grande maioria dos trabalhadores já receberam seus salários referentes a outubro.