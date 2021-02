Inscrição de professores para intercâmbio nos EUA termina na sexta-feira

Estão abertas até a próxima sexta-feira (26) as inscrições para o programa de intercâmbio com o Estado de Utah, nos Estados Unidos. Serão selecionados professores para ministrar aulas de português do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental em escolas públicas americanas. O programa é desenvolvido em parceria entre a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o Estado de Utah.

Para se inscrever é preciso ter graduação em Pedagogia, Letras e outras licenciaturas. Também é necessário que o candidato comprove experiência de no mínimo três anos na função de professor do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), além de ter proficiência em língua inglesa.

Os selecionados vão ministrar aulas de Português, Ciências, Estudos Sociais, Matemática e, se necessário, Educação Física por um período de no máximo três anos. A remuneração anual varia de US$ 29.000 a US$ 44.000 (em torno de R$ 160 mil a R$ 243 mil), dependendo da titulação do aprovado. Os professores também terão outros benefícios como plano de saúde e odontológico, matrícula em escola pública para filhos entre 5 até 18 anos e oportunidade de visto de trabalho para cônjuge.

Para a coordenadora do Programa de Imersão Dupla em Língua Portuguesa do Estado de Utah, Silvia Juhas, o programa oferece uma troca importante entre professores e alunos, com oportunidade de aperfeiçoamento e aprendizado de novas técnicas educacionais.

“Os alunos americanos terão a oportunidade de ter um educador nativo na língua portuguesa que vai compartilhar aspectos da cultura. Já o professor terá a oportunidade de melhorar a proficiência no inglês, além de adquirir uma série de estratégias e recursos do ponto de vista educacional e pedagógico”, complementa.

As inscrições seguem até 26 de fevereiro, e todos os documentos exigidos para a candidatura devem ser enviados para o e-mail [email protected] Acesse o edital.

Agência Estadual de Notícias