Trilha Caminhos de Peabiru, em dois domingos, vai abrir a Primavera

Nos dois próximos domingos, 14 e 21 de setembro, a chegada da Primavera será celebrada com uma trilha pelo exuberante dos Caminhos de Peabiru. Pelo menos 500 pessoas de todo o Paraná já estão inscritas.

A aventura estava programada apenas para o próximo domingo, 14, porém, devido à grande procura, uma outra edição já ficou agendada para o dia 21 para aqueles que ficaram de fora da primeira.

Mais do que uma simples caminhada, a trilha com 10km oferece aos aventureiros a oportunidade de se reconectar com Deus, com a natureza e consigo mesmos.

Durante aproximadamente 3h30min, os participantes enfrentaram desafios físicos moderados a severos, atravessando caminhos de água e barro e sete cachoeiras.

Cada passo não apenas exige esforço físico, mas também inspira uma renovação interior, tornando o percurso uma verdadeira jornada de transformação.

A inscrição é gratuita, permitindo que todos possam participar e contribuir com sua presença e energia. A gratuidade do evento abre portas para uma vivência acessível a todos, fortalecendo o espírito de comunidade.

Os participantes são Guiados pelos Guardiões da Trilha.

A aventura deverá reunir caminhantes de várias cidades da região. As inscrições estão esgotadas. Para confirmar a inscrição é preciso levar um quilo de alimento que será destinado às ações da Igreja Presbiteriana Renovada.

Os visitantes também deverão levar água, lanches leves, protetor solar e boné. Além disso, devem usar roupas confortáveis e calçados apropriados para trilha.

A concentração para a saída será no Restaurante Catafesta, em Peabiru, às 8h. Os organizadores orientam para que apenas as pessoas inscritas compareçam para a trilha para não comprometer o esquema de segurança.