Atletismo conquista medalhas nos Jogos da Juventude Brasileiros, em Brasília

O atletismo de Campo Mourão voltou a se destacar em nível nacional. A equipe IACM/Fecam/Assercam participou dos Jogos da Juventude Brasileiros – Caixa 2025, em Brasília, com a presença de seis atletas mourãoenses e um treinador, representando o município e o Paraná na maior competição escolar do país.

Os destaques ficaram por conta de Letícia Dominelli Daniel, campeã no lançamento do disco, conquistando a medalha de ouro; e Gabriel Benícios Tenório Leite, terceiro colocado no arremesso do peso, garantindo a medalha de bronze. A equipe terá mais atletas competindo nesta modalidade, durante esta sexta-feira, com excelentes expectativas.

As provas foram disputadas na pista de atletismo da Universidade de Brasília (UnB), dentro de uma programação que reúne 4.700 atletas de todo o Brasil, sendo 2.369 mulheres e 2.231 homens, além de 837 técnicos e técnicas, em 20 modalidades esportivas.

O técnico da equipe mourãoense, Sidmar Andrigheto Gielow, comemorou os resultados e ressaltou o empenho dos atletas. “Foi uma competição de altíssimo nível, reunindo os melhores jovens atletas do Brasil. As medalhas da Letícia e do Gabriel são fruto de muito trabalho, dedicação e da estrutura que temos em Campo Mourão. Estamos muito orgulhosos de representar nossa cidade e mostrar que nosso atletismo segue revelando talentos para o esporte nacional.”

O atletismo de Campo Mourão é mantido pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundação de Esportes (Fecam), em parceria com o Instituto do Atletismo de Campo Mourão (IACM), a Associação dos Servidores Municipais de Campo Mourão (Assercam) e com apoio de empresas locais por meio de projetos de incentivo ao esporte.