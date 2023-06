Três Amores: Baú do Tesouro também para as empresas na campanha da Acicam

As cerca de 170 empresas que aderiram à campanha promocional “Três Amores”, realizada pelo terceiro ano consecutivo pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), também concorrem a um Baú do Tesouro com prêmio de R$ 10 mil. No dia 15 de setembro, durante evento aberto ao público na entidade empresarial, será conhecida a empresa ganhadora.

A campanha “Três Amores” foi idealizada para fomentar as vendas no comércio local em três datas especiais – Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais – com o sorteio de prêmios para os clientes das empresas participantes da promoção. A premiação deste ano gira em torno de R$ 50 mil e uma das novidades introduzidas em 2023 é o Baú do Tesouro.

Em cada uma das três datas especiais, além da premiação normal – vales compras, joia, alexa’s e televisor de 43 polegadas -, os consumidores participam de sorteios onde os contemplados irão receber chaves para no dia 15 de setembro tentar abrir o Baú do Tesouro. Para os consumidores serão três baús: do Dia das Mães (com R$ 10 mil de prêmio), do Dia dos Namorados (com R$ 5 mil de prêmio) e do Dia dos Pais (com prêmio de R$ 10 mil).

Através dos cupons depositados na urna da campanha existente em cada uma das empresas participantes é sorteado um consumidor. Entre esses cupons, numa segunda etapa, são sorteados 20 para que esses consumidores tentem abrir o baú ao final da campanha. Os 20 consumidores que vão receber chaves para tentar o Baú do Tesouro do Dia das Mães já foram sorteados e divulgados. No próximo dia 30 serão sorteados os 20 consumidores para tentar abrir o Baú do Tesouro do Dia dos Namorados. Nos baús, os contemplados vão encontrar um cartão com crédito no respectivo valor do prêmio para que realize compras nas empresas participantes da campanha “Três Amores/2023”.

“O Baú do Tesouro exclusivo para as empresas constitui-se no reconhecimento e agradecimento da Acicam aos empresários que acreditaram e apoiam a promoção”, explica o presidente da entidade empresarial, Ben-Hur Berbet.