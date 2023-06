Morador de Araruna tem a casa alvejada por tiro e acusa mecânico

Um morador de Araruna acionou a Polícia Militar durante a madrugada desta sexta-feira,16, após ter a janela de sua casa atingida por um disparo de arma de fogo. Com a chegada da equipe, relatou que o disparo teria sido feito por um mecânico da cidade que, segundo ele, já o ameaça há algum tempo.

O tiro acertou uma janela de blindex da sala, quebrando o vidro e atingindo posteriormente uma das paredes. O fato foi constatado pela equipe policial, que em buscas no interior da residência com a vítima, encontrou o projétil do disparo no chão próximo a estante na sala.

O morador disse que tem mensagens registradas em seu aparelho celular através do aplicativo whatssapp, onde o suspeito faz ameaças contra ele. Ainda segundo a vítima, o indivíduo já teria mostrado uma arma de fogo ao mesmo. Os policiais registraram a ocorrência e o orientaram a procurar a delegacia de polícia civil de Peabiru para providências necessárias.