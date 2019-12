Transportadas mais de 18 mil pessoas no Trenzinho de Natal

Em funcionamento desde o dia 30 de novembro, o tradicional Trenzinho de Natal já transportou mais de 18 mil pessoas em Campo Mourão. A programação deste ano inclui o atendimento de bairros da cidade, nos finais de semana, onde já foram transportadas mais de 2.500 pessoas.

A atração faz parte da campanha promocional “Campo Mourão – Cidade Natal”, desenvolvida pela Associação Comercial e Industrial (Acicam). As raspadinhas recebidas pelos consumidores que fazem compras nas 159 lojas participantes da campanha é que dão acesso aos passeios de trenzinho.

No centro de Campo Mourão, os passeios são realizados todas as noites, das 18h30min às 23 horas, até o próximo dia 30. Nesta terça-feira (24/12), excepcionalmente, o funcionamento do trenzinho será das 13 às 16 horas. O embarque/desembarque acontece na avenida Irmãos Pereira (praça Getúlio Vargas – Estação da Luz Dom Eliseu Simões Mendes”).

No próximo sábado (28/12), das 9 às 13 horas, o Trenzinho de Natal volta a atender a população da região do Lar Paraná, com embarque/desembarque na praça Alvorada. Já no domingo (29), das 9 às 13 horas, o trenzinho estará na região do jardim Tropical, com embarque/desembarque na praça do Japão. No domingo passado, o trenzinho esteve na região do jardim Modelo.