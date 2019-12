Morre Wille Bathke Junior, mestre da comunicação em Campo Mourão

Campo Mourão perdeu nesta segunda-feira, vítima de infarto, um dos pioneiros da comunicação: Wille Bathke Júnior, aos 79 anos. Radialista, jornalista, repórter, cerimonialista, contador e escritor de histórias, ou seja, um faz de tudo no meio de comunicação.

Além de atuar no rádio, com destaque em coberturas esportivas, ele também escreveu para o jornal Tribuna, foi assessor de imprensa da Câmara de Vereadores e mestre de cerimônia da Prefeitura. Mesmo após a aposentadoria, se mantinha na ativa, com um blog, bem atualizado.

Wille nasceu em Curitiba em 6 de março de 1940 e chegou a Campo Mourão no final dos anos 1950.

O velório terá início à zero hora desta terça-feira, na capela do Sistema Prever. O corpo será cremado em Maringá, mas o horário ainda não foi divulgado.