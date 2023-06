Trabalho infantil e abuso sexual são temas de capacitação da rede de proteção a criança e ao adolescente

A Secretaria da Assistência Social, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Comitê Intersetorial Municipal do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (CIMPETI), realizam nesta terça-feira (6), no auditório da Comcam, capacitação para profissionais da rede de proteção social das políticas de assistência social, educação e saúde.

Os temas tratam sobre o combate ao abuso e exploração sexual (referente ao Maio Laranja) e a prevenção ao trabalho infantil, a ser lembrado no próximo dia 12 de junho. A capacitação foi idealizada pelo Instituto Ranai, ministrada pela psicóloga mestre Iramaia Ranai Galherani.

“Perante esse triste avanço da violência sexual, trabalho infantil e de outras violências e vulnerabilidades que crianças e adolescentes estão submetidas, o município vem atuando incisivamente na estruturação e qualificação da rede de proteção com o objetivo de fortalecer os serviços ofertados pelo CREAS, CRAS e Políticas Intersetoriais”, resume a secretária municipal de Assistência Social, Márcia Calderan.