Toque de recolher à meia noite neste fim de semana em Campo Mourão

Nesta sexta-feira, sábado e domingo (6, 7 e 8) o horário de confinamento domiciliar (toque de recolher) começa a partir da meia noite até as 5 horas. O novo horário consta em decreto municipal que será publicado nesta sexta no órgão oficial eletrônico. As demais medidas restritivas de caráter obrigatório visando o enfrentamento da pandemia da Covid-19 continuam em vigor.

Para reduzir o horário de confinamento o Comitê de Saúde considerou a redução do número de casos confirmados de Coronavírus, assim como decreto estadual. Além disso neste fim de semana o comércio terá seu horário de funcionamento ampliado por conta do Dia dos Pais.

A partir da meia noite, ficam permitidos apenas serviços de entrega pelo comércio noturno. O cumprimento das normas será fiscalizado pelas equipes do município.