Integrado promove Bootcamp para formar profissionais para setor de tecnologia

O Centro Universitário Integrado, em parceria com empresas da região, acaba de lançar o Bootcamp Catalisa Lab, um treinamento imersivo que tem por objetivo preparar, de forma rápida e prática, novos profissionais para o mercado de tecnologia.

O programa, voltado a estudantes do ensino médio e superior, é gratuito e terá 17 semanas de duração (13/08 a 10/12). As aulas presenciais serão ministradas na unidade Centro do Integrado, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h15. Os interessados podem se inscrever através do site www.grupointegrado.br

A iniciativa inovadora surgiu devido à grande demanda do mercado de trabalho por profissionais de tecnologia. Segundo um levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) a procura por profissionais na área de TI, no Brasil, será de 420 mil pessoas até 2024. No entanto, o país forma 46 mil profissionais com perfil tecnológico por ano.

O professor e gerente de Tecnologia da Informação do Grupo Integrado, Bruno PachulskiCamara, explica que um dos objetivos do bootcamp é mostrar aos jovens que estão terminando o ensino médio as possibilidades do setor. “Nosso principal foco com bootcamp é mostrar para Campo Mourão e região que a área de tecnologia é muito promissora. É uma área que precisa de muito profissional e a gente tem sofrido para captar pessoas para trabalhar. Várias empresas de Campo Mourão estão com muitas vagas abertas. Mas isso não é uma condição só de Campo Mourão, a gente tem essa mesma condição no Brasil inteiro, na verdade no mundo tanto que estamos vendo um movimento muito forte de empresas estrangeiras vindo captar talentos no Brasil. O nosso objetivo é de fato mostrar que a área do tech é muito importante e que está se consolidando como uma área muito representativa a nível nacional. Então, vamos mostrar para essa galera que está saindo do colégio a importância e a possibilidade de se trabalhar em uma área que é bem legal”, explicou.

Bruno destaca ainda que um dos principais diferenciais do Bootcamp Catalisa Lab é a possibilidade de os participantes serem inseridos no mercado de trabalho ao final do treinamento. “Essa formação coloca o aluno no mercado de trabalho mesmo sem uma graduação. A possibilidade que ele tem de sair do bootcamp já empregado é muito grande porque o nosso foco foi, a partir de uma formação básica de fundamentos e comportamento, colocar ele dentro de uma empresa. A nossa ideia é que, inicialmente, ele se capacite técnica e comportamentalmente e que a partir da metade do curso ele esteja dentro de uma empresa como um estagiário que entrega valor, vivenciando os desafios, a rotina, enfim, a realidade que um analista ou programador vive no dia a dia”, ressalta.